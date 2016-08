Le gazon naturel pour le stade du 1er Novembre avant fin août

Réagissez

Le revêtement de gazon naturel du terrain principal de football du complexe omnisports du 1er Novembre 1954, de la ville de Batna, doit être terminé «avant fin août prochain», a insisté le wali, Mohamed Salamani, lors d’une visite recente de cet équipement.

Et d’instruire les responsables de l’entreprise chargée de l’opération de livrer le terrain avant le coup d’envoi des compétitions pour accueillir les clubs locaux, notamment le CA Batna, nouveau promu en Ligue 1 Mobilis de football. Le revêtement était devenue nécessaire pour permettre aux clubs locaux d’évoluer dans des conditions optimales, a assuré, de son côté, le directeur de la jeunesse et des sports qui a fait état de la réception par le complexe omnisports d’équipements d’entretien du terrain gazonné d’une valeur de 60 millions DA. Lors de sa récente inspection du terrain, le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali avait écouté les préoccupations et doléances des responsables du complexe et de députés qui avaient imputé les contre-performances des clubs locaux à l’état de dégradation du terrain.