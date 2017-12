Le bout du tunnel pour les habitants

Réagissez

Les habitants du quartier dit «Le Camp» vont bientôt voir le bout du tunnel.

Le wali a tenu sa promesse et il s’est rendu sur place pour constater de visu l’horreur implantée au cœur de la ville de Batna, et qui n’a cessé de hanter la vie des riverains depuis des années à cause du marché anarchique qui leur cause des désagréments sans fin. Mais ces derniers ne se sont jamais découragés et ont continué à demander l’intervention des autorités qui se sont succédé à la tête de l’APC, l’APW, la daïra, la wilaya, et la sûreté. Celles-ci ont plutôt essayé d’arranger les uns et les autres sans trancher de manière définitive. Pourtant, un marché a été réalisé à Kechida pour un montant de 160 millions de dinars, spécialement pour recevoir ces marchands, mais demeure, curieusement, toujours vide, deux ans après sa réception.

Depuis des années, les habitants n’ont cessé de se plaindre de ce marché «sauvage» de fripes et de bric-à-brac abrité par des tentes de fortune ou des bicoques de tôles et de sacs de plastique, où des délinquants viennent tous les soirs s’adonner aux beuveries, aux jeux de hasard et autres activités de mauvaises mœurs. Les services de la commune ont vite fait de nettoyer les lieux avant l’arrivée du cortège officiel. Cette fois-ci semble être la bonne, puisque le wali, interpellé par les revendeurs, était intransigeant. «Ceci n’est pas un marché. C’est un capharnaüm. Vous devez tous partir d’ici et rejoindre le marché de Kechida et sachez qu’auparavant vous devez établir vos registres du commerce», leur a-t-il répondu sèchement. Le quartier va-t-il enfin recouvrer ses repères après tant d’années d’angoisse et d’inquiétude ? Attendons pour voir.