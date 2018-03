Le bonheur des riverains du «Camp»

Réagissez

Le lieu après le passage des pelleteuses

les habitants du quartier dit du «Camp» ont enfin vu leur doléance aboutir, celle de la délocalisation du marché de la fripe qui enserre leur lotissement depuis des années.

D’ailleurs, il serait prétentieux de le qualifier de «marché», puisque, comme nous l’avons plusieurs fois rapporté dans nos colonnes, il s’agissait d’un tas de détritus amoncelés çà et là, entouré de tôle rouillée et de cartons et de sachets noirs.

Le soir, il se transformait en un véritable repaire pour délinquants, jeux de hasard et autres perversions. Durant quatre mandats de maires, et de walis successifs, les riverains n’ont eu de cesse d’interpeller les autorités pour mettre fin à cette situation, mais rien n’y fit ! Le nouveau wali qui eut une réponse prompte à leurs derniers cris de détresse, procéda à une visite sur les lieux et ordonna la délocalisation. Les commerçants qui y exerçaient leurs activités sont affectés aux deux marchés de Kechida, fermés à leur tour depuis plusieurs année ! La place était animée dimanche par des pelleteuses et des engins qui procédaient au nettoyage de cette grande aire qui est destinée, selon le premier adjoint au maire, à un espace vert, au grand bonheur des habitants du Camp.

Le projet, espèrent-ils, devrait être un plus pour le quartier. «Nous espérons qu’il s’agit d’un jardin public surveillé et sûr. Nous craignons qu’il soit à l’exemple de ce qui existe déjà, c’est-à-dire délaissé juste après sa réalisation comme c’est le cas de celui de la route de Biskra auquel un budget faramineux a été consenti et abandonné aux casseurs nocturnes», nous ont déclaré les habitants du plus vieux quartier de Batna. Aussi, ont-ils insisté, le projet ne doit pas omettre les trottoirs et les routes longtemps abandonnés.