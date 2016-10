Le barrage de tous les laisser-aller

Réagissez

Divers détritus s’accumulent le long du barrage

Le barrage de Koudiat Lemdaouer, dans la commune de Timgad, à 35 km au nord-est de la ville de Batna, qui dessert 30% de la population de Batna, est dans un état lamentable.

Le long de ses rives est jonché d’ordures (charognes, bouteilles en plastique et déchets de toutes sortes). D’une capacité de 74 millions de mètres cubes, il est à son niveau le plus bas (22 millions mètres cubes) et ne reçoit que 110 000 m3/j du barrage de Beni Haroun.

Il est vrai que le barrage est devenu un lieu de loisirs pour les habitants de Batna et ceux des communes environnantes. Ils sont nombreux à y aller le week-end pour s’adonner aux plaisirs de la pêche. Comme il est vrai que ces mêmes personnes, par manque de civisme, laissent derrière elles leurs déchets ! Seulement, aucune infrastructure n’y est érigée. A l’entrée, on ne trouve qu’une seule pancarte portant l’inscription «Baignade interdite».

Mais un barrage n’est-il pas un lieu névralgique qui a besoin d’entretien ? Que font les employés chargés de sa surveillance et de son entretien ? M. Chebri, directeur de l’hydraulique, dira, en réponse aux interrogations d’El Watan, qu’il saisira officiellement le directeur chargé du barrage afin qu’il prenne les dispositions nécessaires.

Par ailleurs, les foyers desservis par cette eau n’ont jamais cessé de se plaindre à la direction de l’hydraulique quant à sa couleur jaunâtre et à l’odeur nauséabonde qui se dégage du précieux breuvage. Cette odeur a fait, pour rappel, l’objet d’une grande polémique qui a nécessité plusieurs études qui sont restées sans résultats. Si en plus de ce problème, qui pour le moins est naturel, on ajoute tous ces détritus, on ne peut parler que de négligence et de laisser-aller.