Lancement d’une caravane d’entrepreneuriat

Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a présidé, mercredi, au centre de loisirs scientifiques à Batna la cérémonie de départ de la caravane nationale de l’entrepreneuriat chez les jeunes, rapporte l’APS.

Accompagné du wali de Batna et des directeurs de l’Ansej, de la CNAC, le ministre a précisé que le choix de Batna pour la mise en branle de la caravane est celui du président de la République Abdelaziz Bouteflika «afin de lier la génération de la Révolution du 1er Novembre 1954 qui a libéré le pays à celle de 2017, notamment la jeunesse appelée à engager la Révolution entrepreneuriale et contribuer au développement économique».

M. Ould Ali a souligné que 138 cadres ont été formés pour encadrer les 7 caravanes qui sillonneront les wilayas du pays jusqu’au 30 novembre pour promouvoir l’esprit entrepreneurial dans les milieux juvéniles sous le slogan «Le défi» et en coordination avec les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, du Travail, de l’Emploi, de la Solidarité sociale, de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

A une question sur la convocation des joueurs de l’équipe nationale de football ayant été écartés, le ministre a indiqué que le choix revient au sélectionneur et à son staff technique, affirmant avoir «placé un grand espoir dans le nouveau staff, les joueurs et la Fédération pour assurer le retour avec force du foot algérien sur les scènes continentale et internationale». Auparavant, le ministre a visité le Salon local de la microentreprise de jeunes et s’est entretenu avec de jeunes entrepreneurs sur leurs expériences et préoccupations, avant d’assister à un atelier de formation au profit des jeunes porteurs de projets de micro-entreprises. Il a également présidé la cérémonie de signature de neuf accords en rapport avec l’accompagnement des jeunes et de leurs initiatives entrepreneuriales.

Ces accords, conclus avec notamment la Direction générale de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Ansej, la CNAC et le groupe industriel Global Group devront permettre de générer 1000 micro-entreprises de sous-traitance dans les activités de montage de véhicules. Le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé à l’occasion la création de plusieurs zones d’activités pour jeunes entrepreneurs, affirmant que l’idée a été saluée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qui a exprimé son accord pour le financement de ces zones dans la wilaya de Batna, devenue un pôle des industries mécaniques, outre ses potentialités agricoles et touristiques.