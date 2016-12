La ville paralysée par une grève des commerçants

Réagissez

T’kout, la commune rebelle, a exprimé sa colère, jeudi, en baissant les rideaux.

T’kout ville morte, une action pour dire non à la cherté de la vie, mais aussi et surtout pour s’élever contre les contrôles auxquels sont soumis les commerçants de la part des services de la répression des prix. Ils considèrent qu’ils sont spécialement ciblés et qu’ils représentent les boucs émissaires de la désorganisation qui règne dans le secteur. Dans la ville de Batna, plusieurs produits, à l’exemple du tabac, ont connu une augmentation anticipée, sans que les commerçants soient dérangés. Ainsi donc, les habitants de T’kout ont décidé de dire non à cette politique de deux poids deux mesures.