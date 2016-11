La SDE fête ses dix ans d’existence

Réagissez

La Société de distribution de l’électricité et du gaz de Batna (SDE) vient de fêter la semaine dernière ses dix années d’existence en atteignant un taux de couverture de 75% en gaz et 95% en électricité.

L’occasion d’organiser des portes ouvertes a permis à son directeur, Hocine Madhi, de dresser un bilan de 10 ans d’activité. Créée en 2006, cette entreprise a connu un taux d’évolution atteignant une moyenne de 50% concernant le raccordement en électricité et une moyenne de 85% concernant le gaz, avec néanmoins une augmentation du déficit engendré par les pertes, soit 2 400 000 000 DA en 2006 à 4 390 000 000 DA en 2016, soit de 173 GWh en 2006 à 212 GWh en 2016. L’extension urbaine et la création de la nouvelle ville de Hamla ont nécessité l’installation de 7 nouveaux postes sources qui coûtent à la SDE un minimum de 1 MDA l’unité, en attendant l’installation d’un 8e dans la daïra de N’gaous. Les difficultés financières contraignent aujourd’hui la société à plus de rigueur et en ce sens, dira Hocine Madhi : «Nous sommes obligés de récupérer nos créances et pour ce faire, le client doit respecter les délais d’acquittement de sa quittance : un jour de retard entraîne la coupure automatique du courant.»