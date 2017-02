La mission chinoise fait ses adieux au personnel de la maternité

Réagissez

La maternité Bouattoura a été, jeudi passé, la scène d’adieux de la mission chinoise qui arrive au terme de sa mission.

Composée de 7 personnes spécialisées en gynécologie obstétrique, la mission a assuré durant son séjour à Batna (2 années) pas moins de 2611 césariennes et 400 accouchements. M. Chouchane, directeur de la maternité, en compagnie du professeur Mohamed Bouarroudj, chef de service gynécologie et le professeur Bouhdjila, chef de service pédiatrie, a tenu à faire l’éloge des grands efforts consentis par les médecins chinois. «Ils nous ont été d’une grande utilité et nous sommes déjà impatients de recevoir la prochaine mission», nous a-t-il confié, non sans nous exprimer sa déprime quant à au vide qu’il faudra combler d’ici la fin du mois de février.

En effet, une nouvelle mission est prévue d’ici la fin du mois courant. Pour leur part, les deux chefs de service n’ont pas tari d’éloges quant à l’efficacité et la présence dont ont fait preuve ces coopérants, d’autant plus qu’ils assuraient les gardes tant nocturnes que durant les jours fériés. Le personnel de la maternité, convié à cette cérémonie, n’a également pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’apport dont ont bénéficié les parturientes de la wilaya de Batna. La maternité Bouattoura, pour rappel, a reçu 30 000 parturientes en assurant l’accouchement pour 15 700 d’entre elles.