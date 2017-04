La guerre est déclarée aux constructions illicites

Réagissez

La non-application de la loi pour tout le monde est l’une des...

La non-application de la loi pour tout le monde est l’une des causes de cette anarchie

C’est un discours tranchant, aiguisé et ferme, à l’encontre des constructions illicites que le wali de Batna, Mohamed Salamani, a tenu jeudi passé, lors de la première session ordinaire de l’APW de Batna pour l’année 2017.

«C’est la chose la plus dangereuse pour l’Algérie, après le terrorisme», a-t-il dit. En effet, il a sommé les présidents des APC d’être intransigeants vis-à-vis de ce type de constructions, rappelant qu’il le serait à l’encontre des maires qui feront preuve de négligence. Pour étayer ses propos, il citera l’exemple de la commune d’Ouled Fadhel, où une maison avec garage et commerce a été construite à l’intérieur de la cour d’une école. Le wali a clairement accusé le président de l’APC d’avoir au minimum laissé faire, sinon d’être impliqué. Il a déclaré avoir dit au président de l’APC : «Soit tu le détruis, soit je te détruis.» D’autres cas semblables ont été cités par le premier responsable de l’exécutif. Dans la commune de Chaâba (Hamla), la mairie a octroyé un permis de construire pour un logement rural dans un lit de rivière. Dans la nouvelle ville de Hamla I, un kiosque a été construit au milieu d’un espace public, au vu et au su de tout monde, sans que personne réagisse. Ceci dit, la réalité du terrain est toute autre.

Outre les constructions illicites, qui pullulent dans les différents quartiers de la ville de Batna, un immeuble (R+5), propriété d’un grand ponte de Batna, et situé au centre-ville, à une centaine de mètres du siège de la wilaya et de celui du tribunal, pose un vrai problème. Cet immeuble, dont le permis de construire n’autorise qu’un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), nargue les citoyens quotidiennement. Le président de l’APC de Batna, Abdelkrim Marok, avait porté l’affaire auprès de la justice, mais aucun résultat n’est encore connu. La fermeté du discours du wali, par ailleurs légitime, serait plus crédible si elle concernait tout le monde. L’application stricte de la loi ne serait-elle pas l’un des fondements de la République ?