La direction de la maternité saisit la justice

Le directeur de la maternité Meriem Bouattoura a nié en bloc les informations relatives à une infection qui aurait été à l’origine du décès de plusieurs nouveau-nés.

Ces informations qui ont circulé en ville durant la dernière semaine du mois de décembre faisaient état d’un virus provenant d’une immigrante qui aurait été traitée dans la clinique. Soucieux de mettre fin à la folle rumeur, le directeur a convié la presse locale et lui a déclaré qu’il a saisi la justice et a déposé plainte contre X.

«Nous avons certes enregistré 42 décès durant le mois de décembre 2016 et ce chiffre est relativement bas par rapport aux 1540 naissances durant ce même mois», a-t-il déclaré, en précisant que le taux de mortalité infantile est de l’ordre de 27 pour 1000. Cette rumeur, expliquera-t-il, n’est pas fortuite, elle vise la bonne réputation de la maternité, qui prend en charge la femme et l’enfant de la wilaya et des wilayas limitrophes. Quant à la prise en charge des migrantes africaines, il dira qu’en effet, trois parturientes étrangères étaient prises en charge et étaient déclarées à qui de droit, mais ceci bien avant le mois de décembre.