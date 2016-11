La CAM fixe ses objectifs

Réagissez

La célébration, avant-hier, de la Journée nationale de l’artisan était l’occasion pour la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Batna de communiquer sa stratégie de commercialisation des produits artisanaux. Une exposition publique de quelques produits dans l’un des halls du nouveau centre commercial Festival City a laissé le goût d’inachevé au sein des visiteurs, venus au hasard pour les uns découvrir les nouveaux magasins, pour les autres faire des emplettes. Quelques tableaux (des gravures sur cuivre) représentant des bijoux chaouis étaient, en effet, insuffisants pour refléter le patrimoine artisanal des différentes régions de la wilaya : Merouana, Oued El Ma, Oued Taga et autres. La communication présentant cette stratégie de marketing visant la commercialisation est selon certains visiteurs prématurée et est loin d’être objective tant le produit en question est quasiment inexistant dans le marché.

Chaque manifestation de ce secteur a, pour rappel, suscité les interrogations autour du produit. Le seul produit disponible est malheureusement celui provenant de Tunisie ou de Chine. Le comble, et c’est Smail Ramdhani, directeur de la CAM en personne qui le déclare: «les produits en provenance de Tunisie sont toxiques !» En attendant, les rares touristes qui viennent à Batna se contenteront, sinon de quelques moules en plâtre représentant l’arc de Trajan, symbole de la ville romaine, achèteront des babioles chinoises en toc. La Chambre de l’artisanat qui tarde à voir le jour, et qui semble l’unique espoir pour remédier au manque, ne pourra pas combler à elle seule les lacunes. La seule stratégie à déployer est sans conteste, selon d’aucuns, l’organisation des artisans dans les différentes localités en les dotant d’espaces et en prenant en charge leurs besoins.