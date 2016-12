L’ex-président de SAFA Aurès acquitté

Réagissez

Après 12 mois de prison, l’ex-directeur de l’Entreprise publique algérienne de génie rural (EAGR) ex- SAFA Aurès, unité de Chechar à Khenchela, ainsi que le chef de projet, ont été acquittés, la semaine dernière par la Cour d’appel, a-t-on appris d’une source fiable.

Le procès s’est déroulé en présence de 27 avocats de la défense, représentant 45 mis en cause. Seulement trois individus ont été reconnus coupables. Les autres ne seront poursuivis ni de gestion déloyale aggravée ni de détournement et dilapidation de deniers publics, ni de passation frauduleuse de marchés, ni d’établissement de faux documents, ni d’utilisation de matériel de la société à des fins personnelles, ont décidé les juges. L’affaire remonte à 2015 où 5 cadres de la filiale ont été accusés de corruption. Le juge d’instruction près le tribunal de Chechar, 50 km au sud de Khenchela, avait placé 5 d’entre eux en détention provisoire, depuis janvier 2016. Le tribunal de première instance de Khenchela, avait prononcé, il y a quatre mois, des peines de 2 à 6 ans de prison ferme à l’encontre de ces responsables. La brigade de police spécialisée qui a dirigé l’enquête a rédigé ses procès-verbaux après avoir auditionné plus de 100 personnes, entre témoins et accusés.