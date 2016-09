L’association Tamazgha Aures organise son université d’été

Réagissez

L’association Tamazgha Aures Forum Batna (ATAFB) organise son université d’été sous le slogan «Promotion de la citoyenneté au sein des jeunes visant le citoyen dynamique», et à laquelle elle a convié plusieurs universitaires pour des conférences, dont Fatma Oussedik, professeure en sociologie à l’université d’Alger. L

’inauguration a eu lieu lundi après-midi dans une ambiance conviviale en présence d’un public nombreux, contrairement à l’année passée. Les présents ont pu apprécier la gasba des Aurès et des pas de danse exécutés par la troupe Rahaba «ibounda n’laurés». Les thèmes choisis cette année tourneront autour de l’enseignement de tamazight, la réalisation cinématographique, le tourisme dans les Aurès, l’histoire, l’agriculture — notamment la transformation des céréales dans les Aurès — et enfin l’information.

Cette manifestation est organisée à la maison de la Culture Mohamed Laïd Al Khalifa de Batna et s’étalera jusqu’à demain. En marge des communications et des tables rondes, des soirées artistiques sont organisées et animées par des voix aurésiennes, à savoir Massinissa et Mayssa.

Par ailleurs, une grande randonnée pour la découverte des lieux historiques et archéologiques sera également organisée vendredi.