L’APC tolère des vendeurs ambulants

Les concessions faites par le maire au profit de certains dans une partie de la ville ont été interprétées comme un droit inaliénable.

Une trentaine de commerçants informels ont tenu un sit-in devant le siège de l’APC de Batna, durant presque toute la journée de mardi, revendiquant le droit de poser leurs marchandises sur l’une des ruelles de la cité des 84 Logements. Un quartier du centre-ville de Batna transformé en véritable marché, que plusieurs mesures et interventions des autorités ont réussi à réguler relativement. Mounir, le porte-parole du groupe, nous explique que le maire leur avait promis, lors d’une réunion datant d’environ 3 mois, de leur concéder un petit espace tout au long du mur qui entoure une partie du quartier, avec une liste de conditions qu’ils devaient respecter.

Entre autres, ne pas bloquer la circulation, ne pas étaler leurs marchandises sur un espace dépassant un mètre carré. Or, deux jours après, des rixes ont éclaté entre d’autres vendeurs informels, armés de couteaux et d’épées. Les services de sûreté sont intervenus et ont fait évacuer toute la place. Depuis, aucune présence d’un commerçant informel n’est tolérée sur les lieux. Une mesure que les protestataires trouvent injuste. «C’étaient des drogués et des parasites.

On n’a pas à payer pour leurs comportements», nous dira notre interlocuteur. Au bout de leur attente, aux environs de 15h, Abdelkrim Marok, président de l’APC de Batna, a reçu tous les vendeurs présents devant la mairie. Après avoir écouté leurs revendications, un commissaire de police présent, a rappelé à tout le monde que la loi était claire et définitive. Leur activité est illégale et qu’il s’agissait là de concessions de la part du président de l’APC, mais jamais un droit. Quant à lui, M. Marok leur permettra de reprendre leur activité dans un espace défini et tracé à partir de jeudi prochain, en précisant qu’il sera intransigeant. Une dernière chance.