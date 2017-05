L’APC bientôt sous perfusion

Réagissez

La commune de Batna, à moins de bénéficier d’une rallonge budgétaire de l’Etat, aura sa part de pain sans sel pour finir l’année.

L’autonomie financière de l’exercice 2016/2017, dont s’était réjoui son président d’APC, est en passe d’être réduite à peau de chagrin. Grâce, en effet, à la valorisation des biens de la commune, 151 milliards de centimes ont pu être réunis et les 2/3 ont servi à la réalisation de 90% des programmes relatifs aux infrastructures (gaz, électricité, voierie et routes). Karim Marok, président d’APC, risque d’épuiser ce qui reste dans son escarcelle d’ici la fin de son mandat. Il a fait appel aux journalistes pour rendre compte de la situation à venir : «Nous n’avons plus que 550 MDA pour finir l’année», dira-t-il, en affichant un air d’amertume.

Parmi les employés de la commune, 150 sont partis à la retraite, et leur remplacement par de nouveaux recrutements paraît hypothéqué à cause d’une circulaire ministérielle qui bloque cette option dans le cadre des restrictions budgétaires dues à la crise économique que traverse le pays. Pire ! Les salariés encore en poste dans les services de la commune, n’ont pas reçu de salaires depuis trois mois. De sombres perspectives menacent la sérénité dont a joui la commune et qui risque de s’estomper, d’autant plus que les citoyens de différents quartiers ne cessent de se plaindre du manque d’hygiène, d’alimentation en eau potable ou encore de l’absence de branchement en électricité et en gaz. Par ailleurs, les 80 écoles primaires nécessitent des femmes de ménage, de factotums et des cantines. A cet effet, le P/APC enfoncera le clou en révélant que la maintenance des systèmes de chauffage dans les 80 établissements scolaires que compte la commune est assurée par un seul plombier !