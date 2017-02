L’AAPPA salue la décision du ministre du Commerce

Réagissez

La décision émanant du ministère du Commerce relative à l’interdiction d’importation de la pomme a suscité un grand enthousiasme au sein des producteurs batnéens de ce fruit. Ils ont exprimé leur soutien à travers un communiqué rendu public par leur association, l’Association agricole des producteurs de la pomme des Aurès (AAPPA). Une ordonnance qui, selon le communiqué, «vient à point nommé pour mettre fin à l’hémorragie qui entame le secteur à cause d’un marché inondé par le produit d’importation pourtant soumis à un traitement chimique nocif, contrairement au nôtre, qui est traité par des engrais naturels». Par ailleurs, les producteurs de pommes assurent l’auteur de la décision de leur engagement à démultiplier les surfaces et à moderniser les moyens dans le but d’augmenter la production.