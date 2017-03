Installation d’une nouvelle mission chinoise

Réagissez

Le directeur de l’EHS Mère et enfant de Batna, connu sous le nom de maternité Bouattoura, a procédé, dimanche, à l’installation d’une nouvelle mission médicale chinoise composée de cinq praticiennes spécialistes assistantes en gynécologie obstétrique, venues dans le cadre d’une convention entre la République populaire de Chine et l’Algérie.

Pour rappel, cette mission est la cinquième qui vient exercer dans l’EHS de Batna. L’établissement reçoit une moyenne de 30 000 parturientes par an et assure 15 700 accouchements pour la même période. «Cela fait un mois que nous attendons ce jour, car ce renfort nous sera d’une grande aide», nous dira M. Chouchane, directeur de la maternité, en exprimant un grand ouf de soulagement.

Le professeur Bouhdjila, chef de service de pédiatrie, présent à cette cérémonie, n’a pas manqué pour sa part de mettre en exergue le savoir-faire de ces praticiennes, qui procéderont aux interventions, en précisant qu’elles interviendront sous les indications des gynécologues algériens.

Quant aux capacités d’accueil, le directeur nous dira qu’elles sont loin d’être suffisantes, d’autant plus que les parturientes viennent non seulement de toutes les daïras de Batna, mais aussi des wilayas de Biskra, Khenchela et El Oued. A cet effet, il nous révélera que des travaux d’extension de la structure vont bientôt démarrer pour toucher les services de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique. Le projet a bénéficié de l’enveloppe budgétaire nécessaire et l’entreprise chargée de la réalisation a été choisie.