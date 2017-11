Ils exigent le respect de la réglementation

Réagissez

Les transporteurs urbains privés assurant la ligne Hamla 3 ont observé hier une journée de protestation pour dénoncer les privilèges dont jouit le transporteur public ETUB (Entreprise de transport urbain de Batna) auprès de la direction des transports et de la police lorsqu’il s’agit des transgressions du plan de circulation.

«Ces bus changent de lignes comme bon leur semble et ne sont nullement inquiétés ni par la police ni par la réglementation en vigueur !», nous ont raconté les protestataires. Une soixantaine de bus étaient à l’arrêt dans la matinée d’hier autour de la place de l’Indépendance (ex-SNTV) perturbant ainsi la circulation.

Ceci n’est rien, nous a-t-on dit. «Nous nous apprêtons à faire sortir les 800 bus et nous bloquerons toutes la ville», ont-ils menacé. Et à eux de parler de concurrence déloyale, puisque cette entreprise maintient les anciens prix, 15 DA au lieu de 20 DA. Notons que les rares transporteurs qui n’ont pas suivi le mouvement étaient empêchés par les grévistes de faire monter les passagers dans plusieurs arrêts. Ainsi, les arrêts étaient bondés de personnes en attente pour se déplacer.

Ce problème, signale-t-on, ne date pas d’aujourd’hui. Plusieurs fois, les transporteurs privés ont eu recours à la grève en perturbant la circulation sans que la direction à la tête du secteur daigne prendre en charge ce litige. Les raisons, nous a-t-on expliqué, sont dues à une mauvaise planification, d’une part, et d’autre part, à l’existence d’une pléthore de licences d’exploitation, d’autant plus que beaucoup de véhicules sont vétustes et doivent être retirés de la circulation.