Huit malfaiteurs écroués

Pour «association de malfaiteurs», «détention et consommation de psychotropes et vol qualifié», dont a été victime un citoyen âgé de 65 ans, les éléments de la gendarmerie de la brigade de Bouzina ont présenté jeudi devant le procureur de la République près le tribunal d’Arris (Batna), huit personnes. Agées entre 21 et 35 ans, elles ont été placées sous mandat de dépôt, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué.

Cette affaire remonte au 09/07/2017, où la victime a déposé plainte pour le vol de son véhicule, de son domicile sis au village Mezline, commune de Bouzina, dont le forfait a été commis au mois de mai dernier. Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à cette plainte, les investigations entreprises par les gendarmes de cette brigade ont conduit à l’interpellation de trois suspects, résidant tous dans la commune chef-lieu de Batna. Poursuivant l’enquête et en vertu d’une autorisation d’extension de compétence, les gendarmes de ladite brigade, assistés de ceux de la compagnie territoriale de Theniet El Abed, ont opéré, trois jours après, une perquisition au centre-ville de Djelfa dans le domicile d’un autre suspect, en fuite.

Les services de sécurité y ont récupéré 190 comprimés de psychotropes, en possession de son frère, lequel a été interpellé et conduit vers le siège de cette brigade territoriale, alors que son frère, en cavale, a été interpellé le même jour au centre-ville de la localité de Guecha. Par ailleurs, le reste des suspects a été interpellé, au cours de l’enquête.