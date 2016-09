Gel des recrutements au sein des communes

Réagissez

Une circulaire émanant du premier ministère portant gèle de recrutement au niveau des communes risque de paralyser l’activité communale a déclaré récemment Karim Marok, P/APC de Batna, lors d’une conférence de presse.

Avec 88 écoles, dont 26 dotées de cantines scolaires et 14 antennes d’état civil à gérer, le maire de Batna prévoit l’impasse pour sa commune : «déjà nous manquons de main-d’œuvre et avec les quelque 600 départs à la retraite d’ici mai 2017, dont 200 employés je ne vais pas pouvoir assurer les besoins des citoyens en matière de salubrité, de prise en charge des cantines scolaires, sachant que chacune d’elles nécessite un minimum de 6 employées et ce, sans oublier les chauffeurs et autres gardiens».

L’APC de Batna, unique au niveau national, à avoir assuré l’autonomie financière et n’a bénéficié durant l’exercice 2016 d’aucune aide de l’État ne doit pas être concernée par cette circulaire a martelé Karim Marok : «Nous avons bénéficié de 34 milliards de centimes durant l’exercice 2015 et n’avons reçu aucun centime pour 2016. À cet effet, je m’adresse aux hautes autorités et leur demande d’appliquer la circulaire pour les communes qui n’arrivent pas à s’autofinancer».

Par ailleurs, la commune s’apprête à la distribution de 2000 logements dans les jours à venir et dans le but d’éviter les polémiques habituelles autour des listes des bénéficiaires, le premier magistrat de la commune de Batna a exigé que la date de dépôt ainsi que le numéro de la demande soient portés sur les listes destinées à l’affichage. Saisissant l’occasion, il a rendu hommage aux travailleurs de la commune ainsi qu’à ceux relevant du privé pour les efforts déployés durant les deux jours de l’Aïd en collectant 1300 tonnes de déchets ménagers.