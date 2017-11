Fin de calvaire pour les habitants du quartier «Le Camp»

Réagissez

Les habitants du quartier dit «Le Camp» affichaient un air de satisfaction à leur sortie hier de chez le chef de daïra, qui s’est engagé à mettre fin à leur calvaire qui dure depuis des années.

Il s’agit de déloger les commerçants de l’informel qui ceinturent leurs habitations et étouffent leur quotidien.

Un marché informel qui, tel que nous l’avons décrit dans une de nos livraisons, est devenu une véritable plaie au cœur de la ville de Batna. C’est une question de temps, leur a promis le chef de daïra, juste le temps de procéder à la distribution des logements. Une procédure qui a tardé à voir le jour vu que les listes ont été revues et révisées plusieurs fois. Les habitants de l’un des plus vieux quartiers de Batna pourront enfin respirer si les autorités passent effectivement à l’acte.

D’ailleurs, la commune de Batna a tout à gagner en déplaçant ce marché hors du centre-ville. D’une part un grand espace, et c’est ce qui manque le plus à la commune pour la réalisation de ses projets. D’autre part, la ville sera débarrassée d’un repaire de délinquants de tous genres, qui viennent infester les lieux chaque nuit pour s’adonner aux beuveries et autres actes malveillants.