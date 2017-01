Festivités à l’occasion du jour de l’an berbère

Réagissez

L’association Tamazgha Aurès Forum Batna (ATAFB) s’apprête à organiser une semaine culturelle à l’occasion du jour de l’an berbère «Amenzun Yennar» 2967, et ce, du 10 au 14 janvier 2017. Une semaine culturelle qui sera rehaussée cette année par la participation exceptionnelle du chantre chaoui, Jamel Sabri, dit «Joe» et la troupe Debza. En marge de ces animations musicales, des expositions sur Kateb Yacine, sur la défunte historienne, Djemaâ Djoghlal, et le livre amazigh, seront probablement organisées sur la placette du théâtre. Sont aussi prévues des conférences portant sur des thèmes divers, tels que «Boughandja, rites païens d’appel à la pluie», «Shishonq», le pharaon amazigh, ainsi que d’autres communications autour de l’enseignement de tamazight, dont l’animation sera assurée par des chercheurs universitaires et autres relevant du Haut-Commissariat à l’amazighité. Une excursion au mausolée Imedghassen est prévue pour le dernier jour de cette semaine, qui sera cette année haute en couleur, dont l’objectif est de relancer la chanson chaouie.