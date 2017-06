Réagissez

Le projet «Patrimoine» va finalement voir le jour. Il s’agit de l’un des plus grands projets initiés par l’Union européenne (UE) avec la rive sud de la Méditerranée.

En effet, après une période de flottement et de craintes, la réunion tenue, jeudi dernier, entre le directeur de la culture de Batna, Amor Kebbor, et trois experts européens (Alexis Castro, chargé du projet, «Patrimoine», Noémie Arazi, archéologue, et Walid Benatia, architecte) a totalement dissipé les doutes. Selon Amor Kebbor, le projet «Patrimoine» est actuellement à sa dernière phase pour débloquer les fonds et ainsi commencer la restauration effective du mausolée numide de Medghacen. «Si tout se passe correctement, le début des travaux sur site se fera en janvier 2018», nous a-t-il annoncé. Signé en novembre 2012, le projet «Patrimoine», rappelle-t-on, vise, en plus de La Casbah d’Alger, le mausolée numide de Medghacen. La visite en mai 2014 de l’ambassadeur de l’UE, Marek Skolil, marquait le lancement effectif du projet.

Il avait alors annoncé un investissement à hauteur de 21,5 millions d’euros pour l’ensemble des sites concernés, intégrant non seulement un aspect matériel, des soins de la pierre, mais également les aspects socioéconomiques s’inscrivant dans un contexte régional. Selon le directeur de la culture, cette dernière réunion a été l’occasion pour affiner les objectifs et les procédures d’exécution du projet, stopper la détérioration et commencer la restauration par étape en fonction du budget attribué.

«Ce serait une réelle erreur de prétendre restaurer le tombeau de Medghacen d’un seul coup. Personne ne peut le faire de cette manière. Les pays qui ont une tradition et une maîtrise de la restauration des monuments historiques ont une approche d’accompagnement avec des interventions régulières», nous a-t-il expliqué. En outre, l’Algérie, ne possédant pas d’entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques, un appel d’offres international sera lancé, et ce, après la réunion de la commission bilatérale en septembre prochain, durant laquelle le budget final sera arrêté.

Ceci dit, un cahier des charges sera établi pour qu’il y ait transmission de connaissances et de compétences. Inclure un chantier école pour les étudiants et la formation des cadres du secteur de la culture sera le minimum. «C’est l’une des réserves qu’on a émise», nous a-t-il dit. En ce sens, et à titre d’exemple, 18 étudiants algériens ont été intégrés à la première étape de l’étude en 2014. «On aurait pu les inclure dans l’ensemble de l’étude. C’était du gâchis», regrette-il avant d’ajouter : «Il faut impérativement créer une dynamique de recherche, de préservation et de mise en valeur autour du site de Medghacen.»