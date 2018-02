Enfin des fleuristes à Batna !

Réagissez

Cette pépinière prend en charge l’embellissement des...

Les habitants de Batna auront-ils enfin le choix pour cesser de s’offrir des fleurs factices ? Vont-ils enfin arrêter d’orner leur seuil avec des plantes en plastique ?

L’initiative de l’Entreprise régionale de génie rural (ERGR) y remédie et leur donne l’occasion de renouer avec la nature. Les vieux citadins n’arrêtent pas d’évoquer le passé pour vous décrire les maisons adoucies de jasmins et autres bougainvillées aujourd’hui disparus et remplacés par du toc.

Alors qu’il n’existait que deux petites échoppes dans toute la ville qui vendaient des plantes sauvages aux clients, l’ERGR s’est attelée ces derniers mois à résoudre le problème et propose aux adeptes de la nature et aux nostalgiques des plantes naturelles pour parer salons, balcons et extérieurs.

Cette entreprise a érigé des cabanes en bois noble dans trois jardins publics (Route de Biskra, Allées Benboulaïd et Jardin de la Verdure), cabanes qui servent de kiosques à fleurs ! Il était temps que les pépinières de cette entreprise se rapprochent du citoyen. «Notre objectif est de renouer avec une culture florale qui a presque disparu de la ville de Batna», nous dira Kamel Achouri, P-DG de ladite entreprise. Les balcons d’immeubles amochés de barreaudage ont besoin d’être adoucis de verdure.

«L’idée de placer le kiosque des Allées Benboulaïd en face de la clinique ORL pourrait éventuellement suggérer des bouquets de fleurs à offrir aux malades», nous expliquera le même responsable. Par ailleurs ils offrent l’opportunité aux noceurs d’agrémenter leur cortège nuptial avec de véritables roses. L’autre aspect et pas des moindres que cette pépinière se propose de prendre en charge, est celui relatif à l’embellissement des placettes et jardins publics.

En effet, les pouvoirs publics investissent des sommes faramineuses pour les espaces verts et les abandonnent une fois inaugurés. Kamel Achouri nous précisera que son entreprise se chargera dorénavant d’assurer le suivi et l’entretien, et promet que ce ne sera plus comme avant: «Nous avons des équipes spécialisées en la matière qui feront en sorte de maintenir les espaces verts en l’état, d’autant plus que le wali semble très sensible à ces aspects».

Le déploiement de cette unité permet, par ailleurs, des opportunités d’emploi pour les jeunes. Notons enfin que l’ERGR qui relève du Groupe de génie rural, chapeaute 9 wilayas et ne se limite pas seulement à l’embellissement mais elle réalise aussi des chalets et des maisons en bois.