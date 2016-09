Réagissez

L’institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP) Boukhlouf Mohamed Ben El Hadi a été choisi pour le lancement de la rentrée officielle de la formation professionnelle pour l’année 2016-2017.

Situé à l’orée de la ville de Batna, cet institut offre un cadre idéal pour l’apprentissage, et ce, tant par sa situation géographique qui l’éloigne de la pollution sonore que par son environnement : espaces verts et salubrité irréprochable. La présence d’officiels, à leur tête le wali de Batna, était l’occasion pour Hassan Bensaïd, directeur de l’institut, d’exhiber les résultats obtenus grâce aux efforts fournis par l’équipe pédagogique qui anime la formation.

En effet, dès l’entrée, des panneaux photovoltaïques sont exposés dans la cour. Objets qui ne sont pas des moindres d’autant plus qu’ils représentent le sujet de l’heure. «Ces panneaux sont fabriqués par nos stagiaires en électrotechnique en fin de cycle», explique non sans fierté le directeur. Le travail dans ce domaine se fait en coordination avec l’unité de recherche dans les énergies renouvelables de l’université de Batna. Réalisation donc d’un système photovoltaïque et étude et conception d’un chargeur régulateur de batteries à énergie solaire.

Il est à noter que l’institut a signé des conventions avec plusieurs institutions (ministère de la Défense nationale, ministère de la Santé, Algérie Télécom et ministère de l’Industrie) dans l’objectif de former quelque personnel. Dans ce sens il est appelé à former le personnel hospitalier dans le domaine des réseaux informatiques. Pour cette formation, l’institut est conventionné avec la firme américaine Cisco Networking System pour la certification des diplômes. Cette convention instituée en 2006 a pu jusqu’à nos jours certifier 446 diplômes.

Par ailleurs, les encadreurs de la spécialité froid et climatisation procèdent par la méthode canadienne «approche par compétence» ; une méthode qu’ils ont acquise grâce à des stages au Canada. Centre de formation au départ, il devient institut en 1999 et depuis cette date il a formé 4706 personnes, tous grades confondus.