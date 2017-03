Distribution de 9000 logements en 2017

Réagissez

Ce sont plus de 9000 logements, toutes formules confondues, qui vont être distribués au cours de l’année 2017. C’est ce qu’a annoncé le wali de Batna, Mohamed Salamani, jeudi matin dans une déclaration faite aux médias lors de l’opération de distribution de logements dans la commune de Chemora (54 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Batna). En effet, ce sont 224 logements publics locatifs (LPL) qui ont été remis à leurs propriétaires dans ladite commune, lors d’une cérémonie animée par des chants folkloriques. Le wali s’est ensuite dirigé à Hamla 3 — commune d’Oued Chaâba, sise à 10 km au sud-est de Batna, où il a procédé à la distribution de 250 logements sociaux participatifs (LSP) et promotionnels aidés (LPA). Ces logements viennent s’ajouter aux 680 octroyés au mois de février passé, dans les communes de Boulhilet, Aïn Yaghout et Hamla 3. Un total de 1154 appartements.