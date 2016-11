Des habitants de Parc à fourrage sans eau

Réagissez

L’hydraulique, l’ADE et les services techniques de la commune de Batna ont apparemment montré leurs limites face à un simple approvisionnement en eau potable (AEP) d’un bloc de maisons abritant une cinquantaine de familles ! Il s’agit de la rue CE, sise à la cité Lombarkia (ex-Parc à fourrage) à l’orée de la ville de Batna.

Un lotissement qui regroupe plusieurs rues, dont cette fameuse rue CE qui n’arrête pas de pâtir du manque d’eau depuis le mois de décembre de l’année écoulée. Au départ, il s’agissait d’infiltration d’eaux usées dans le réseau d’AEP, qui a nécessité des travaux, qu’un entrepreneur privé a pris en charge, mais à la surprise des mandants, plus une goutte d’eau depuis ! Restés sans eau, les habitants ont entamé les démarches qu’il fallait pour y remédier : l’hydraulique, l’ADE, la daïra, la commune, le chef de cabinet de la wilaya, le secrétaire général de la wilaya et enfin le ministère des Ressources en eau et la direction générale de l’ADE.

Tous ont été saisis et rien n’y fait, et pourtant il ne s’agit que d’un problème de raccordement correcte au réseau. Selon les déclarations des habitants, au moment des travaux d’assainissement, 8 habitants en amont de la rue CE, ont eu l’autorisation verbale de procéder au raccordement de leur maison et ils en ont profité pour piquer avec du gros diamètre (40) ce qui normalement relève de l’illicite.

L’hydraulique et l’ADE ont entamé les travaux mais ne se sont jamais intéressés à cette faille. De guerre lasse, les habitants étaient venus dans la matinée d’hier et se sont rassemblés devant le siège de l’APC menaçant de bloquer la circulation aux automobilistes. Le président de l’APC a vite fait de réagir en les invitant à rencontrer le subdivisionnaire de l’hydraulique ainsi que les responsables de l’ADE afin de trouver une réponse à leur quête.

Jouant un véritable rôle d’avocat, il a su défendre leur cause et a poussé les deux responsables à prendre des engagements devant les protestataires et les journalistes. En effet, le subdivisionnaire auprès de l’hydraulique s’est engagé à résoudre le problème dans trois jours faute de quoi, il serait prêt à présenter sa démission.