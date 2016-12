Des éleveurs producteurs de lait observent un sit-in devant la DSA

Réagissez

Des dizaines d’éleveurs-producteurs de lait et paysans venus de plusieurs daïras se sont rassemblés hier devant la direction des services agricoles de la wilaya pour exiger leur dotation en matière d’aliments de bétail, et notamment le son. Selon leurs déclarations, ils attendent depuis le mois de septembre et ne s’expliquent pas les raisons de la présence de cette denrée sur le marché parallèle ! «Nous sommes obligés de l’acquérir au marché parallèle au prix de 3000 DA au lieu de 1500 DA», nous a-t-on déclaré.

Cette situation a poussé beaucoup parmi ces éleveurs à vendre leurs vaches du moment qu’ils n’arrivent plus à les nourrir. Ces éleveurs, pour rappel, ont bénéficié de subventions pour approvisionner les laiteries ; une raison suffisante pour les services concernés d’organiser le secteur de distribution des aliments et aussi et surtout, de faire en sorte qu’ils soient disponibles. Notons qu’en parallèle à ce sit-in, ce sont les employés de la DSA qui observaient une journée de revendication en solidarité avec leur collègue et représentant syndical poursuivi en justice, selon eux, par la direction pour avoir accusé le responsable des œuvres sociales de mauvaise gestion et de dépassements dans un rapport. Pour sa part, le directeur a nié toute poursuite judiciaire contre quelque employé qui soit.