Des cafés «non-fumeurs» à Aïn Touta

Réagissez

Beaucoup plus connue pour son club de handball devenu une véritable école de la petite balle, la ville de Aïn Touta (35 km de Batna) a été aussi mise au-devant de la scène par ses cafés exclusivement réservés aux non-fumeurs. La cité, dont le nom signifie «La fontaine du mûrier» compte désormais quatre cafés «non-fumeurs», qui constituent particulièrement des lieux de sevrage pour les fumeurs désireux de freiner leur addiction au tabac. Rencontré dans l’un de ces cafés, Zoubeir Houam (51 ans) confie avoir cessé de fumer depuis peu et commence tout juste à prendre plaisir à respirer de l’air propre. L’ambiance dans ces cafés sans tabac aide les anciens fumeurs à s’auto-maîtriser et à résister à la tentation de la cigarette. La première idée d’ouvrir un café pour les seuls non-fumeurs remonte à 2009.

L’initiative a connu un début difficile, mais la ténacité du propriétaire lui a permis de résister et de fidéliser progressivement une clientèle qui n’a pas cessé de croître d’un jour à l’autre.

L’initiateur, Kamel Berakta, aujourd’hui âgé de 65 ans, affiche aujourd’hui sa joie, bien qu’il ait fermé son café depuis deux ans, de voir son expérience prendre de l’ampleur et s’inscrire dans la durée avec l’ouverture de quatre nouveaux cafés «non-fumeurs» dans la ville. Ancien joueur du club de football au TRB Aïn Touta durant les années 1980, Berakta avait lancé son café après que le médecin lui a conseillé suite à une maladie d’éviter les lieux fréquentés par les fumeurs. Toujours fervent défenseur des cafés sans tabac, Berakra, qui a géré pendant près de 17 ans son café modèle baptisé El Merdja (la prairie) est heureux de voir d’autres cafés lui avoir emboîter le pas. Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Aïn Touta, Rabah Yahiaoui, a révélé l’intention de faire de Aïn Touta une «ville pilote» à l’échelle de la wilaya et éventuellement à l’échelle nationale en termes de réservation d’espaces publics pour les non-fumeurs.