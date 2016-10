Blocage entre la daïra et l’APC

Réagissez

En réponse aux différentes plaintes relatives aux retards cumulés concernant l’indemnisation des citoyens qui ont fait l’objet d’expropriation ou d’autres qui ont déposé des projets d’investissement, le président de l’APC de Batna s’en lave les mains et rejette la balle dans le camp du chef de daïra.

«L’APC de Batna a accompli pas moins de 720 délibérations et 52 sessions (ordinaires et extraordinaires) depuis le début de son mandat» répond Karim Marok, président de l’APC, aux interrogations d’El Watan. Les PV de délibération doivent être envoyés au chef de daïra pour approbation et la réponse ne doit pas excéder 21 jours, auquel cas ils sont exécutoires de plein droit, selon l’article 56 du code communal dans son chapitre «Des attributions de la commune». Seulement, le Trésor refuse d’exécuter sans le quitus du chef de daïra.

Ainsi donc, des dizaines de délibérations sont bloquées au niveau de la daïra et le retard cause des désagréments aussi bien pour les investisseurs que pour les citoyens qui exigent leur indemnisation. Une attitude que Karim Marok n’arrive pas à expliquer et qu’il qualifie de blocage. Quelles que soient les raisons, ce sont les contribuables qui sont les premiers sanctionnés.