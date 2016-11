Batna : Une jeune fille libérée, son ravisseur arrêté

Réagissez

Une femme âgée de 54 ans, demeurant dans la commune de Aïn Touta, s’est présentée, récemment, à la brigade locale de la Gendarmerie nationale pour signaler l’enlèvement de sa fille de 21 ans, commis le même jour à 7h, au centre-ville de Aïn Touta (Batna). Elle a reconnu et accusé le nommé A. N. qui, selon elle, l’a conduite à bord de son véhicule vers son domicile au douar El Kseur, révèle le commandement de ce corps constitué. Alertés, les éléments de la gendarmerie de cette brigade se sont aussitôt déplacés sur les lieux, où ils ont interpellé le ravisseur et libéré la jeune fille. Saisi, le procureur de la République près le tribunal de Aïn Touta a prescrit l’ouverture d’une enquête et la présentation du mis en cause à l’issue. Une enquête est ouverte par la brigade de la Gendarmerie nationale de Aïn Touta.