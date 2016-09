Batna: Un terroriste neutralisé, des armes et des munitions récupérées

Réagissez

Un terroriste a été neutralisé et un pistolet automatique de type Kalachnikov, une grenade ainsi qu'une quantité de munitions ont été récupérés par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) mardi soir à Batna, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade dans la localité de Guedjati au sud-est de la wilaya de Batna (5ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a neutralisé un (01) terroriste, hier 23 août 2016 à 21h45. L'opération a permis également de récupérer un (01) pistolet automatique de type Kalachnikov, une (01) grenade et une quantité de munitions", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté à Tamanrasset et In Guezzam (6ème Région militaire), 32 contrebandiers et récupéré 1 pistolet automatique de type Kalachnikov, une quantité de munitions, un camion, 5 véhicules tout-terrain, 15 tonnes de denrées alimentaires et 2 détecteurs de métaux", note la même source.

A Djanet (4ème Région militaire), un autre détachement "a intercepté six (6) contrebandiers, un (1) véhicule tout-terrain et un (1) détecteur de métaux", tandis qu'à Biskra (4ème Région militaire) et Skikda (5ème Région militaire), des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté quatre (4) contrebandiers et saisi 5.041 unités de différentes boissons", ajoute le communiqué.