Batna : Quatre incendies et des dégâts

La canicule qui a sévi la semaine dernière à Batna a provoqué des incendies venus à bout de 31 hectares, dont 11 ha de forêts. Le premier incendie s’est déclenché sur les hauteurs de la périphérie nord de la ville de Batna (Mont Azzab).

Il a ravagé 8 hectares de forêts. Le second est survenu dans la commune de Ouled Sellam (Mechta El Kef Lahmer), 70 km à l’ouest de Batna, et a consumé 1,5 ha d’arbres. Au sud-est, dans la région de Kimel, ce sont des chênes et des genévriers sur une surface de 1,5 ha qui ont été calcinés, alors que plus bas, vers l’est, dans la commune de Foum Ettoub, l’incendie a ravagé 1,5 ha de couverture forestière.

Un dernier incendie au nord-ouest, moins grave que les précédents, a eu raison de 20 ha de broussaille. Des incendies qui auraient pu engendrer plus de dégâts, n’était la promptitude des interventions des éléments de la Protection civile. Et c’est à juste titre que la Protection civile vient d’être renforcée par une brigade mobile installée hier dans la commune de Chemorra, 51 km au nord-est de Batna.

Une brigade composée de 53 éléments tous grades confondus, dont 17 venus en renfort de la wilaya de Ouargla. Une brigade qui restera en état d’alerte jusqu’au mois d’octobre et aura à intervenir dans la wilaya de Batna et les wilayas limitrophes.