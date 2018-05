Batna : Le Snapo appelle à une journée de grève

Réagissez

Le bureau de wilaya de Batna du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) a appelé tous les pharmaciens privés de la wilaya à une journée de grève pour parer à ce qu’il qualifie de «situation intenable générée par le comportement belliqueux de l’administration contre les pharmaciens privés de la wilaya de Batna».

Dans un long communiqué rendu public, le Snapo local accuse la direction de la santé publique (DSP) d’user de voies illégales pour faire pression sur les officines et les menacer de fermeture. Le syndicat reproche à la DSP d’envoyer des contrôleurs qui ne jouissent d’aucun critère leur permettant l’inspection de la profession. Par ailleurs, «en plus de ne pas respecter ses engagements relatifs aux horaires d’ouverture durant le mois de Ramadhan et la saison estivale consignés dans des procès-verbaux, la DSP, usant de méthodes bureaucratiques, bloque les doléances des pharmaciens quant à leurs vœux de transférer ou de vendre leur officine». Enfin, le syndicat, qui insiste sur une grande mobilisation pour la journée de jeudi prochain, exprime sa perplexité face aux méthodes de la DSP quant à l’élaboration des listes de gardes confectionnées sans la participation des concernés.