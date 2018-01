Batna : La filière avicole prend son envol

Réagissez

La filière avicole de la wilaya de Batna a pris son envol et a réalisé en 2017 un bond qualitatif avec l’entrée en exploitation d’importants investissements, apprend-on auprès de la direction des services agricoles (DSA). La commune de Bitam, distante de 95 km de Batna, a connu le lancement des activités d’un complexe avicole d’une capacité de production quotidienne de 240 000 œufs en plus de deux unités de production de dindes génératrices d’une capacité chacune de 6300 dindes par période d’engraissement, a indiqué la responsable du service organisation de la production et soutien technique de la DSA, Farida Abdelmoumnaoui. «Il est prévu pour prochainement l’entrée en activité d’une autre unité de production de poulet de chair dans la même commune», selon la même source, qui ajoute, à l’APS, qu’une autre unité conçue pour la production annuelle de 115 000 poulets de chair (1000 tonnes/an) est en cours de réalisation au village Zoui, dans la commune de Lazrou. En constante évolution depuis quelques années, la filière a connu fin 2016 et début 2017 le lancement par la section avicole de la coopérative Rakhaâ de Aïn Yagout d’une opération de transformation de poulet de chair d’une capacité de 12 000 tonnes/mois.