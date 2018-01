Batna : Hausse de 5 % du nombre d’accidents

Réagissez

Une augmentation dans le nombre des accidents de la circulation de l’ordre de 5 % a été enregistrée en 2017, comparativement à l’année 2016, dans la wilaya de Batna, a-t-on appris lundi du chargé de communication de la direction de la Protection civile.

Le bilan des mêmes services fait état de 1 531 accidents de la circulation, ayant causé 60 morts et 1 963 blessés, recensés en 2017, contre 1 454 accidents de la route qui ont fait 69 morts et 1 846 blessés en 2016, a précisé Zouheir Nekaâ. La plupart des accidents mortels, enregistrés en 2017, sont survenus sur les routes nationales n° 28 et 88, reliant Batna à M’sila, à Khenchela et la RN77, sur son tronçon entre Batna ville et la commune de Merouana, a fait savoir la même source.

La mise en service de l’unité secondaire de la Protection civile de la daïra de Ras El Ayoun au cours de l’année 2017 a permis «une intervention plus rapide des éléments de ce corps constitué» en cas d’accident signalé, notamment au niveau du tronçon qui relie les wilayas de Batna et de Sétif, a encore détaillé le responsable. La présence des services de la Protection civile dans la capitale des Aurès «sera renforcée courant 2018» à la faveur de la réception «prochaine» d’une unité secondaire à la daïra de Thniet El Abed, a-t-on conclu.