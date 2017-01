Batna : Des routes fermées à la circulation

Réagissez

La quantité de neige tombée depuis la nuit de dimanche a contraint le groupement de la gendarmerie de Batna, ainsi que l’unité d’intervention et de prévention de Aïn Yagout, à intervenir pour venir en aide aux villageois isolés.

Ces interventions ont concerné notamment les communes de Ichemoul et Inoughissen, au sud-est de Batna, et Foum Et’tob et Yabous, à l’est, où l’épaisseur de la poudreuse a atteint les 30 cm. Les éléments de la gendarmerie, au nombre de 120, ont dû utiliser 4 chasse-neiges et des pelleteuses pour arriver à dégager les routes obstruées, notamment la RN 31 reliant Batna à Biskra, en passant par Arris.

Par ailleurs, les mêmes éléments ont procédé à plusieurs interventions consistant à dégager des automobilistes bloqués au milieu des routes. Les précipitations de neige qui ont duré 7 heures d’affilée ont également obstrué plusieurs chemins de wilaya et routes nationales (RN 77, 87 et 75), ce qui a exigé le renfort de l’Armée nationale populaire et les services des travaux publics.