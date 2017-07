Batna : Des habitants s’opposent à l’installation d’une laverie funèbre au sein d’une mosquée

Réagissez

Les riverains de la mosquée Ammar Ben Yasser, sise au lotissement H’chachna Tamechit, s’opposent pour la deuxième fois au projet d’une laverie funèbre au sein de ladite mosquée.

Le refus des habitants contre une telle entreprise est justifié par l’existence d’une école primaire et d’une école coranique dans la proximité. Dans une lettre adressée au directeur des affaires religieuses, les habitants expliquent leur action par la volonté de protéger leurs enfants «des éventuels chocs psychologiques qu’ils peuvent subir pouvant leur causer des maladies telles que le diabète et autres crises psychologiques».

Saïd Merrouchi, représentant des habitants, rappelle dans sa lettre les missions qui incombent à la mosquée ainsi que les lois relatives à la protection de l’enfance. Selon lui, le ministère des Affaires religieuses aurait tranché dans cette affaire l’année dernière et qu’il ne serait pas possible d’y revenir. «L’hôpital est une structure dotée de laverie funèbre et la mosquée ne doit pas s’y substituer», a-t-il conclu.