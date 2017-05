Batna : Brahim Guellil, l’oublié du CAB et du MSPB

Réagissez

Des supporters et proches des deux clubs phares des Aurès (CAB et MSPB) ont admiré l’hommage rendu vendredi passé par les habitants d’El Kantara à leur enfant, Brahim Guellil, décédé le 1er juillet 2007.

Guellil a évolué au CAB en tant que joueur et plus tard en tant qu’entraîneur tant de son propre club que du MSPB, le frère ennemi, et qui bénéficiait de l’admiration de tous les supporters de Batna. A l’occasion de l’organisation de cet hommage, plusieurs supporters et anciens footballeurs nous ont exprimé leur colère et leur amertume quant à l’indifférence des responsables et dirigeants des deux clubs de Batna vis-à-vis de ce grand joueur qui a tant fait pour le football à Batna.

Parmi ceux qui se sont déplacés à El Kantara, plusieurs ont noté la présence d’anciens joueurs et dirigeants venus des villes de l’Est pour y assister, mais ceux qui lui devaient tout n’étaient pas présents. «C’est une honte qu’un joueur tel que Brahim Guellil, qui a tout donné au football à Batna, soit ignoré à ce point !», nous dira un ancien président de club amateur du MSPB, qualifiant une telle attitude d’«ingrate».