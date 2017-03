Batna : Atelier de formation en chirurgie néphrologique

Réagissez

Au moins 150 médecins spécialistes venus de tout le pays ont pris part, depuis samedi, au centre régional anticancer (CAC) de Batna, à un atelier de formation en chirurgie néphrologique et urologique par cœlioscopie, a rapporté l’APS.

S’inscrivant dans le cadre du jumelage entre la première rencontre scientifique internationale sur la chirurgie néphrologique et urologique par cœlioscopie et les deuxièmes journées de chirurgie oncologique de Batna, cet atelier de formation a été animé par des praticiens venus de France, d’Allemagne, de Turquie, d’Azerbaïdjan et de Tunisie. Le président de l’Association nationale de chirurgie néphrologique et urologique, Dr Hichem Kouicem, a affirmé que «c’est la première fois que des chirurgiens algériens bénéficient de cours pratiques sur les techniques de la cœlioscopie».

Il a, dans ce contexte, fait savoir que la journée de vendredi a permis de prendre connaissance des avancées techniques réalisées dans ce domaine de la médecine, et ce, en suivant en direct via visioconférence le déroulement de deux interventions chirurgicales effectuées au bloc opératoire du CAC. Parallèlement à cet atelier, le personnel paramédical a également bénéficié d’un cours pratique sur les techniques à adopter dans la chirurgie par cœlioscopie, présenté par deux infirmières turque et allemande, selon la même source.

De son côté, le directeur du centre régional anti-cancer de Batna, Aïssa Madoui, a indiqué que cet événement, organisé en coordination avec l’Association nationale de chirurgie néphrologique et urologique et le Centre hospitalier universitaire de Batna, s’inscrit dans le cadre de la formation continue des médecins et des paramédicaux exerçant dans son établissement.