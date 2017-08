Batna abritera la 1ère édition

Réagissez

La ville de Batna abritera au cours de l’été 2018, la première édition du Festival «open space» du théâtre d’expression amazighe des amateurs, a appris l’ APS, lundi soir, au cours de la cérémonie de clôture de la 3ème édition de l’université d’été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile. Le Festival «open space» du théâtre d’expression amazighe des amateurs constitue «un appui au Festival culturel national du théâtre Amazigh, qui se tient annuellement dans la capitale des Aurès», ont souligné les participants à cette université d’été, dans les recommandations présentées à la clôture de cet événement.

Selon eux, le Festival «open space» du théâtre d’expression amazighe des amateurs sera «une véritable pépinière pour les jeunes talents et enrichira la scène culturelle et le 4ème art notamment d’expression amazighe». Venus de 18 wilayas, les participants à l’université d’été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile, ouverte le 17 août dernier à l’initiative de l’association locale Tamazgha Aurès Forum, ont abordé les mécanismes devant permettre au théâtre d’être un espace pour la promotion du patrimoine, de la langue et de la culture amazighes. Le président de l’association Tamazgha Aurès Forum, El Hadi Bouras, a également souligné que la 3ème édition de cette université d’été a axé sur «la manière de s’ouvrir sur le théâtre de rue».

L’université d’été des Aurès, organisée en collaboration avec le Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), marquée par la présence de plusieurs associations culturelles amazighes et de spécialistes du 4ème art, a organisé des ateliers d’écriture, de mise en scène et de scénographie en plus de conférences sur le théâtre, l’identité et le patrimoine. Les pièces théâtrales présentées à l’occasion ont suscité un intérêt particulier des amateurs du 4ème art, alors que de nombreux participants, dont Boudjemaa Bouaziz de la ville d’Ain Beida, de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a mis en exergue l’importance de cette manifestation dans «l’appui du théâtre d’expression amazighe». La cérémonie de clôture de la 3ème édition de l’université d’été des Aurès s’est déroulée dans une ambiance festive, rehaussée par une présence remarquable du public et la présentation sur les planches du théâtre régional de Batna (TRB) de la pièce «Halzoum» de l’association Al Fadha Al Azrek.