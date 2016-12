Réagissez

Un grand nombre d’employés de l’état civil de la commune de Batna sont menacés de chômage d’ici juin 2017 et par conséquent des annexes de l’APC sont menacées de fermeture.

Les services de l’état civil tirent la sonnette d’alarme à cet effet dans une correspondance adressée au président de l’APC, dont nous détenons une copie. Dans cette lettre, ils font état du départ à la retraite de 20 employés, dont 13 chargés de la signature des documents, et 140 autres engagés dans le cadre du préemploi, ou bénéficiant du filet social, octroyé par la direction de l’action sociale (DAS). Il est à signaler que 80 % de ces employés sont en poste depuis plus de 5 années, beaucoup d’entre eux totalisent 15 ans de service.

Cette nouvelle donne ne fait qu’aggraver la situation, puisque déjà sans cela, l’état civil manquait de personnel et surtout depuis qu’il est chargé d’établir les cartes nationales d’identité, les permis de conduire, les passeports et les cartes grises, tâches qui incombaient la daïra ! A titre illustratif, et rien que pour les trois derniers mois, ces services ont établi pas moins de 4500 permis de conduire, 3000 passeports, 28 000 cartes nationales, et ont procédé à la distribution de 12 000 cartes nationales biométriques.

Karim Marok, président de l’APC, se demande de quelle manière il pourrait réaliser la politique de l’Etat tant vantée quant au rapprochement de l’administration du citoyen, alors qu’il n’a bénéficié que de 9 postes budgétaires pour 2017. A ce titre, l’Etat est loin de détenir les moyens de sa politique, notamment en ces temps de vaches maigres. Et si l’on arrive à fermer les annexes, nous retournerons à la situation initiale, où le citoyen devait piétiner toute une journée pour retirer un extrait de naissance.