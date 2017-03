Après-midi récréatif pour les enfants des employés

Réagissez

La direction des œuvres universitaires Batna-Centre a surpris ses employés en organisant une kermesse en l’honneur de leurs enfants, à l’occasion du premier jour des vacances de printemps. Une centaine d’enfants, en compagnie de leurs parents, sont donc venus, hier, à la cité universitaire filles du centre-ville profiter d’un après-midi récréatif. Dans une salle décorée de ballons de baudruche, les enfants s’en sont donné à cœur joie face au spectacle de clowns et autres prestidigitateurs. Ammar M’rah, le directeur général, présent à cette première, a promis de faire profiter les enfants des employés à chaque fois que l’occasion se présente. Des excursions seront bientôt organisées et pourquoi pas aussi des colonies de vacances. Une action plus que louable, témoigneront quelques employés rencontrés sur les lieux, en espérant que l’idée se concrétise.