Aïn Yagout (BATNA) : L’Assemblée communale conspuée

Contrairement à l’installation de l’APW qui s’est déroulée dans le calme et la sérénité, celle des APC connaît certaines difficultés. Le premier couac a eu lieu dans l’après-midi d’hier, dans la commune de Aïn Yagout (30 km au nord de la ville de Batna), où les opposants à l’hégémonie du FLN sont venus nombreux barrer la route au chef de daïra de Seriana, chargé de l’opération. Encadré par une armada de gendarmes et de policiers, il a dû emprunter l’issue de service, car l’entrée principale était bloquée par les protestataires.

Cette protestation, que les notables de la ville trouvent légitime, est justifiée par le changement de la liste des résultats signée par la commission électorale et qui donnait le Parti de la jeunesse premier avec 6 sièges, le FLN 2e avec 5 sièges, le FFS 3e avec trois sièges et enfin le RND 4e avec 1 seul siège ! Les voix discordantes dénoncent la procédure qu’ils trouvent illégale, du moment que la nouvelle liste n’a fait son apparition que le 27 novembre. Or, la tâche de la commission électorale a pris fin le 26 novembre ! Enfin, les autorités ont fait le forcing et ont procédé à l’installation du nouveau maire d’obédience FLN et qu’on dit proche du général Gaïd Salah face aux notables de la ville qui, dépités par cette attitude, n’ont trouvé d’autre solution que celle de quitter la salle. Dehors, les électeurs n’arrêtaient pas de scander des slogans contre El hogra et la fraude.