Des dizaines de travailleurs de l’entreprise algéro-turque responsable de la réalisation d’un complexe industriel de GE Algeria Turbines (GEAT), à Aïn Yagout (40 km au nord de la ville de Batna), ont tenu, mercredi, un sit-in devant le siège de l’entreprise pour protester contre ce qu’ils qualifient de «hogra». Ils demandent l’intervention de l’Inspection du travail pour mettre fin aux abus et aux dépassements qu’ils subissent. En effet, beaucoup parmi eux parlent de licenciement abusif, de diminution de salaire, de non-comptabilisation des heures supplémentaires, etc. Ils dénoncent aussi l’opacité dont fait preuve l’administration, lorsqu’il s’agit des fiches de paie et d’assurance. Ils menacent, par ailleurs, de passer à d’autres niveaux de protestation, si rien n’est fait et qu’ils n’ont pas gain de cause. .