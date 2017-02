Aïn Touta : Des habitants s’insurgent

Réagissez

Des habitants d’Aïn Touta ont fermé hier le siège de leur commune en signe de solidarité avec un investisseur qui a subi la loi de démolition des constructions illicites.

L’investisseur en question, Abdelaziz Djebablia, active dans le domaine de la maintenance, la fabrication et la rénovation industrielle. Pour des besoins d’espace, il a eu recours aux services de la commune en vue d’acquérir un lot de terrain.

La demande a été déposée en 2013.

N’ayant reçu aucune réponse depuis cette date, il a décidé d’acheter un lot de terrain auprès d’un particulier et il engage la procédure de demande d’un permis de construire qu’il déposera en 2015. «Les autorités n’ont donné encore une fois aucune suite à ma demande», nous a-t-il déclaré. De passage devant la clôture qui longe la route, le wali aperçoit le mur et il instruit le chef de daïra de procéder à la démolition immédiate. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans la journée même, tout a été démoli et sans aucun préavis.

Une question se pose : pour quelle raison le maire a attendu deux années pour se rendre compte de l’illégalité de cette clôture ? Encore mieux, c’est sur instruction du wali que l’opération a eu lieu. Est-ce que cela veut dire que les P/APC doivent attendre des ordres du wali pour agir ? La manifestation des habitants a semble-t-il forcé la main au maire et au chef de daïra.

Ces derniers ont finalement reçu l’investisseur et lui ont proposé la cession d’un ancien hangar abandonné depuis plus d’une dizaine d’années et qui appartenait à l’ex-Onaco.

«Cette proposition aurait été la bienvenue avant la construction de la clôture ; elle m’aurait évité de dépenser 30 millions de dinars pour rien», a déploré Abdelaziz Djebablia. Quant à Azzedine Yahiaoui, maire d’Aïn Touta, il trouve la procédure normale. «La clôture empiétait sur la route et nous avons appliqué les lois de la République», a-t-il répondu sereinement à notre question. Appliquer les lois de la République est justement tout ce que le peuple demande à condition de le faire pour tout le monde. À Batna ville, tout le monde s’interroge sur les dépassements commis quand des personnes élèvent des constructions sur cinq étages, alors que le plan d’occupation du sol (POS) n’autorise que deux étages, ou mieux encore sur neuf étages lorsque le POS n’autorise que cinq.