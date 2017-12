Acquisition d’un matériel agricole de qualité

Réagissez

Titulaire d’une licence en sciences économiques, Fares Berhane, âgé à peine de 23 ans, est déjà responsable d’une entreprise de vente de matériel agricole, pour travaux publics et bâtiment, rattachée à une société mixte algéro-suédoise, la Swedish Machinery and Trucks (SMT). Inaugurée jeudi dernier, cette succursale, dont les tenants visent la conquête du marché de l’Est, ne pouvait mieux choisir que la ville de Batna, carrefour entre le Nord et le Sud et limitrophe de cinq wilayas connues pour leurs activités agricoles (Sétif, M’sila, Biskra, Khenchela et Oum El Bouaghi).

Le bâtiment est, à l’instar des autres wilayas du pays, également un marché foisonnant. Fares Berkane nous dira que l’investissement est un apport personnel et qu’il n’a eu recours à aucune assistance financière. Notre interlocuteur, qui ne cache pas son incrédulité face aux prêts bancaires et autres institutions de financement, nous expliquera ses craintes en mettant son doigt sur les passe-droits et les lenteurs bureaucratiques. «Il est vrai que l’entreprise n’offre pas beaucoup d’emplois, cinq employés pour le moment, mais les objectifs à moyen terme nous permettent de recruter plus, puisque nous envisageons le service après-vente, qui nécessite le recrutement de mécaniciens, de techniciens et même d’ingénieurs», a-t-il insisté. Par ailleurs, le jeune chef d’entreprise ne s’empêche pas d’exprimer ses frayeurs face à la crise économique qui pourrait d’un moment à l’autre freiner ses élans.