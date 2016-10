Réagissez

Dans son projet de développement et de modernisation du réseau de télécommunications, notamment en équipement MSAN «multiservice accès Node» ou point d’accès vers l’ossature du réseau, la direction opérationnelle des télécoms de Batna est bien lotie.

Selon Chouaïb Noui, chef de projet, le taux de réalisation dudit projet a atteint les 87,5%, soit le raccordement de 743 500 abonnés, occupant ainsi le premier rang au niveau national. La couverture de la wilaya à 100% sera atteinte le mois d’avril 2017 : «Les reliefs qui caractérisent la région ont retardé les travaux. Nous avons trouvé beaucoup de difficultés dans les régions montagneuses telles que Arris, T’kout et Nara», nous dira le chef de projet.

Cette information a été communiquée aux journalistes invités, mardi, par cet organisme à l’occasion de la journée nationale de la presse. Une occasion qui a permis aux responsables des télécoms de mieux expliquer l’opération qui demeure une grande inconnue pour le grand public. Les MSAN, nous a-t-on expliqué, se présentent généralement sous forme de postes et connectés aux distributeurs à l’aide de la fibre optique.

Le client est quant à lui branché à ces postes à l’aide de câbles en cuivre: «la phase finale consistera en la connexion du client en fibre optique», précisera Chouaïb Noui, pour, ajoutera-t-il, augmenter la vitesse et éliminer les encombrements dont se plaignent les abonnés. Autres avancées dans le domaine et pas des moindres, c’est la connexion de la wilaya de Batna à toutes les wilayas limitrophes (Biskra, Khenchela, M’sila, Oum El Bouaghi,) en attendant le raccordement à la wilaya de Sétif.

Par ailleurs, s’agissant de la 4G, cette technologie est implantée en fonction de l’opportunité commerciale, nous a déclaré Zakaria Djaballah, chef de projet. «Il ne nous est pas possible de la généraliser et elle sera installée en fonction de la concentration des habitants, d’autant plus que l’abonné doit habiter, à un rayon de 1,5km du pylône émetteur», a-t-il insisté. La réalisation est confiée à l’entreprise chinoise ZTE et seulement 33 sites ont été retenus pour la wilaya sachant que beaucoup de régions, vu le petit nombre d’habitants, ne sont pas rentables. Pour le moment, Batna a bénéficié de 8 équipements pour une première phase et attend la livraison prochaine de 200 équipements.