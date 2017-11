22 sièges des communes dans le noir à Batna

Réagissez

Dans le cadre de l’opération de recouvrement de ses dettes, la Direction de distribution de gaz et d’électricité (Sonelgaz) de Batna vient de trancher définitivement avec ses créanciers.

A ce titre et après deux mises en demeure, adressées sans résultats, elle décide l’application des mesures prévues dans ces cas, à savoir la coupure de courant. Ainsi donc, parmi les créanciers, pas moins de 22 sièges de communes, redevables d’une somme s’élevant à 41 milliards DA en paient les frais. La somme en question concerne, en sus de la consommation, les frais d’installation, de maintenance et autres travaux. Par ailleurs, les particuliers sont redevables d’une somme de 61 milliards DA, mais n’ont fait l’objet d’aucune sanction du moins officielle, puisqu’un communiqué émanant de ladite direction n’en fait pas cas. En réponse à nos interrogations, l’attachée à la communication nous confirme que les particuliers seraient mis en demeure et que l’opération de coupure est mise en branle. Toutefois, elle rassure que cet outil de dissuasion est en train de porter ses fruits, puisque, nous explique-t-elle, beaucoup parmi les particuliers se sont acquittés de leurs dettes.