Vers l’exploitation des eaux souterraines

C’est peut-être en période de crise que les meilleures solutions sont apportées pour mieux gérer les ressources en eau à Souk Ahras.

Un programme lancé dans le cadre de la diversification de ces mêmes ressources est déjà en phase de réalisation.

Garantir une AEP durable et régulière pour les prochaines années est un défi que les autorités locales veulent relever par la réalisation de 17 puits à travers la wilaya.

Jeudi dernier et lors du lancement des travaux de la station de Taoura, confiés à trois entreprises nationales et un partenaire étranger, le wali a rappelé que l’exploitation des nappes phréatiques fait partie d’une stratégie d’avenir pour garantir aux populations locales un approvisionnement sans rupture, quelles que soient les conditions climatiques.

«Faites comme si on n’avait pas de barrages et assurez-vous que ces forages ayant nécessité une enveloppe de 200 milliards de centimes sont réalisés dans les meilleures conditions», a-t-il précisé. «Nous avons vécu des mois de sécheresse qui ont eu un impact immédiat sur nos réserves en eau et cette période surmontée avec les récentes pluies, nous ferons en sorte que les prochaines années seront celles d’une alimentation quotidienne», a-t-il poursuivi.

Concernant les terres traversées par les adductions des différents réseaux, instruction a été donnée pour que leurs propriétaires soient indemnisés dans les meilleurs délais. De son côté, Saïd Ramoul, le directeur de wilaya des ressources, a annoncé que les daïras de M’daourouch et Sédrata et leurs communes limitrophes n’auront plus à subir les perturbations de l’AEP grâce aux quatre forages inscrits dans ce même programme.